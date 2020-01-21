Посольство США у Багдаді обстріляли "Катюшами" [ Редактировать ]
У Багдаді ракетами обстріляли посольство США. У "зеленій зоні", де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали три боєголовки "Катюша".
За даними джерела в поліції Іраку, їх випустили з району Зафаранія, що за межами іракської столиці. Інформації про постраждалих немає.
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