Інформації про постраждалих немає

У Багдаді ракетами обстріляли посольство США. У "зеленій зоні", де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали три боєголовки "Катюша".

За даними джерела в поліції Іраку, їх випустили з району Зафаранія, що за межами іракської столиці. Інформації про постраждалих немає.