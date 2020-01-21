В деле Микитася появился еще один подозреваемый [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации по делу бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Сообщается, что нового фигуранта дела обвиняют в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии. На данный момент решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
"Действия должностного лица квалифицированы по части 5 статьи 27 части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.
Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.
Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".
Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".
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