Рынок компьютерных комплектующих постоянно пополняется новинками. Развитие технологий происходит настолько стремительно, что уже спустя год процессор или видеокарта могут стать в два раза менее производительными, так как на рынке появятся новые предложения.

В связи с этим вопрос модернизации персонального компьютера (ПК) стоит особенно остро. Преимущественно это касается геймеров, так как игровая индустрия тоже не стоит на месте: минимальные требования к новым играм растут, а рекомендуемые - и того быстрее. Но как правильно выполнить апгрейд ПК, чтобы на ближайшие 5-6 лет не возникало никаких проблем с запуском требовательных игр, программ и приложений?

Зачем нужен апгрейд и модернизация ПК

Процедура апгрейда компьютера представляет собой замену устаревших или неисправных комплектующих на новые и, как правило, более производительные. В том числе подразумевается покупка элементов, которые раньше отсутствовали. Модернизация может касаться не только персональных компьютеров, но также и ноутбуков.

Однако если любой современный компьютер поддерживает возможность апгрейда, с лэптопами это работает не всегда. Дело в том, что в ноутбуках все комплектующие размещены очень плотно, чтобы корпус устройства был максимально узким. Из-за этого модернизация ноутбука сложнее и доступна не для всех моделей, тогда как апгрейд ПК можно осуществить самостоятельно, просто разместив в системном блоке и подключив комплектующие. На данную процедуру уходит не более одного-двух часов, однако гораздо больше времени понадобится потратить на подготовку, а также закупку необходимых элементов.

С чего начать модернизацию компьютера

Первым делом необходимо обратить внимание на материнскую (системную) плату. Именно это устройство является ключевым, так как благодаря ему между собой взаимодействуют все остальные комплектующие. В связи с этим следует сравнить порты на материнской плате и устройствах, чтобы была возможность подключить детали:

разъем видеокарты - AGP или PCI-E;

тип оперативной памяти, который поддерживает системная плата, и другие комплектующие - DDR2, DDR3 или DDR4;

порт на жестком диске - SSD, SATA или SAS.

Исходя из этой информации можно начинать подбор комплектующих для модернизации персонального компьютера.

Центральный процессор

Тип конструктивного разъема (сокет) представляет собой ключевой показатель, на основе которого следует выбирать центральный процессор (ЦП) для модернизации ПК. На примере чипов производителя AMD можно увидеть несколько разновидностей конструктивов:

AM3/AM3+ - сокеты прошлого поколения, которые постепенно заменяются более новыми. Они не поддерживают встроенную графику, поэтому для такого ЦП обязательно необходимо докупать дискретную видеокарту.

AM4 - сокеты, предназначенные для актуальных сегодня производительных процессоров. В них нельзя разместить ЦП с архитектурой AM3/AM3+.

Также бывают и другие сокеты, например, LGA2066 от Intel и другие. Важно учитывать данный момент, иначе установить процессор в системную плату будет невозможно.

Если вы используете компьютер для запуска множества приложений сразу, обратите внимание на модели с большим количеством ядер, так как это прямо отражается на показателе многозадачности. Если же вы играете в одну игру и почти не пользуетесь в этот момент другими требовательными программами, количество ядер может быть и меньше, но тогда упор следует сделать на тактовую частоту каждого из них.

Видеокарта

Процесс разработки видеокарт (GPU) изначально лежит на крупных компаниях, например, AMD и NVIDIA. Они демонстрируют потенциал своих новинок, представляя широкой публике неадаптированный под бытовое использование, но предельно мощный вариант видеокарты. Только после этого компании-партнеры модифицируют карты, создавая их на базе изначально чипа: от AMD, NVIDIA или Intel.

Разнообразие видеокарт поражает воображение, поэтому к выбору этих комплектующих следует подходить с максимальной ответственностью. Именно GPU отвечает за обработку графической информации, поэтому важно внимательно изучить все характеристики устройства и возможность его установки на системную плату - подходящие разъемы.

Оперативная память

Предпочтительным типом оперативной памяти (RAM) является DDR3, однако все упирается в технические характеристики материнской платы, которая должна поддерживать такой тип памяти. В противном случае оперативная память будет работать с перебоями, если сможет в принципе. Это следует учитывать, так как без работающей RAM запуск персонального компьютера будет невозможен.

RAM прямо влияет на скорость, с которой компьютер получает доступ к различного рода информации. Если на компьютере будет установлена операционная система Windows 10, вам понадобится не менее 4 ГБ RAM. Если вы хотите играть в требовательные к ресурсам ПК игры, минимально допустимое количество оперативной памяти составит 8 ГБ, стандартный вариант - 16 ГБ.

Дополнительные комплектующие

Стильные геймерские кресла GT Racer с поддержкой шеи и поясницы, многофункциональные наушники и другие элементы могут украсить место заядлого геймера и улучшить впечатления от игры или работы на модернизированном ПК. Однако не стоит забывать про очень важное устройство, от которого зависит надежность работы всех остальных комплектующих - блок питания.

Необходимо изучить технические характеристики всех остальных элементов, не забыв про такой параметр, как максимальное напряжение. При этом следует учитывать не только процессор, видеокарту и системную плату, но также жесткий диск, дисководы и остальные элементы.

Рекомендуется приобретать блок питания, который на 50-100 Ватт превышает количество электроэнергии, потребляемое персональным компьютером. Благодаря этому пользователь не будет ограничен при желании разогнать систему, а также сможет модернизировать компьютер в дальнейшем. При этом не придется беспокоиться о том, что блок питания не сможет поддерживать стабильную работу ПК из-за недостатка электрической энергии.