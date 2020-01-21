У швейцарському Давосі виступить президент України [ Редактировать ]
А вже завтра в Давосі виступить президент України. З півгодинною спеціальною промовою, як анонсовано на офіційному сайті форуму. Що ж за промову готує офіс українського президента, дізнаємося менше ніж за добу.
по теме
Форум в Давосе: Зеленский подготовил спецзаявление
Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением
Форум в Давосе: какие "сюпризы" готовят организаторы
С 21 по 24 января в Швейцарии, в Давосе, пройдет всемирный экономический форум
Президент вимагає встановити, хто прослуховував урядовців
Президент провів сьогодні також і нараду з керівниками правоохоронних органів. Вимагає встановити, хто саме прослуховував урядовців, і максимум за два тижні дати відповідь
Катастрофа Boeing 737: Володимир Зеленський звернувся до українців
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з іранським колегою Хасаном Рухані. Лідер Ірану висловив співчуття українському народу та родинам загиблих
Перший президент України святкує День народження
Сьогодні йому виповнилося 86. Чим запам'яталася українцям його каденція?