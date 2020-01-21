Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран отдать черные ящики самолета МАУ любой стране. Об этом он заявил журналистам в Виннипеге, сообщает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно, - сказал он. - Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", - заявил Трюдо.

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Также он сообщил, что приезд специалистов в Иран не сможет помочь в расшифровке черных ящиков, поскольку там нет оборудования.

Ранее иранский министр прибыл в Украину для извинений, а в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.

Также стоит отметить, что в Иране заявили, что Украине вернут обломки сбитого самолета.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.