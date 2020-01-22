Транш ЕС: названы сроки последнего платежа [ Редактировать ]
Рикард Йозвяк, корреспондент "Радио Свобода", рассказал о том, когда Украина сможет получить второй и последний транш макрофинансовой помощи Еврокомиссии. Об этом Йозвяк написал на своей странице в Twitter.
По его словам, финансовая поддержка может поступить уже в феврале.
"Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 млн евро, может быть выпущен в феврале", - написал он.
Ранее мы писали о том, что МВФ поставил Украине несколько условий для предоставления транша по новой программе сотрудничества, переговоры о которой продолжаются несколько месяце.
Тем временем, Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22%.
Смотрите также курс валют на 22 января. Кроме того,мы сообщали каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Напомним, что курс биткоина резко вырос. А в Государственной службе статистики рассказали, сколько украинцев получают субсидии
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