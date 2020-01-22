В ближайшее время активизируется строительство большой окружной дороги вокруг Киева. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

За счет скоростного и комфортного объездного маршрута дороги столицы будут разгружены от транзитного транспорта.

"БКАД - это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятия земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы. Мы будем лоббировать решение этого вопроса, ведь речь идет о глобальном прогрессе инфраструктуры региона, о новых рабочих местах и привлечении инвестиций", - отметил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.

Это значительно разгрузит дороги и мосты столицы, поскольку в Киев ежедневно въезжает только около 50 тысяч грузовиков. Также через мегаполис ежедневно следует во всех направлениях около 300 тысяч легковых автомобилей. И Киев - единственный большой город в Украине, который не имеет окружной дороги.

Освобождение города от транзитного транспорта приведет к повышению безопасности дорожного движения в городе и улучшению экологии за счет уменьшения выбросов в атмосферу.

Внесение изменений в нормативно-правовых документов должно произойти как можно быстрее, сообщают в КОДА, где на этой неделе состоялось совещание по активизации и путей реализации проекту.

"Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого амбициозного проекта обеспечит создание 30 тысяч рабочих мест на период строительства БКАД и развитие придорожной инфраструктуры", - сообщил Андрей Леший, заместитель председателя КОДА.

Строительство БКАД положительно повлияет на сохранение улично-дорожной сети Киева, которая не рассчитана на значительные весовые нагрузки и требует значительных финансовых затрат на ее восстановление.

"Есть все основания считать, что БКАД, работа над которой началась в далеком 2005 году, сдвинется с места. О проблемах и ходе работ будем информировать", - добавил Алексей Чернышов.