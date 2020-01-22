Голодание - не всегда несет вред для организма. Биологи из Японии рассказали, что в определенных случаях можно получить пользу от процесса, ведь голодание выводит токсины из организма и омолаживает его. Об этом передает newsyou.info.

В основе исследования ученых лежит механизм клеточной аутофагии. С таким процессом они ознакомились еще несколько десятилетий назад, но не придали ему значения. Спустя время оказалось, что клетка организма способна освободить себя как от лишних частей, так и инфекции, попавшей внутрь. Когда из нее выходят все негативные фрагменты, запускается процесс омоложения.

Ученые считают, что лучше всего клетки очищаются в состоянии стресса, а вызвать его можно благодаря голоданию. Эта процедура на протяжении всего лишь одних суток может оздоровить тело человека. Аутофагия способна отсрочить приближение старости, потому как при освобождении клеток возникают их новые собратья.

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