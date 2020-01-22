Во вторник, 21 января, в Днепре на улице Софьи Ковалевской в одной из квартир случилось происшествие в квартире взорвалась граната. Так, в результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На месте взрыва неустановленного предмета работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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