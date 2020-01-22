В Днепре в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, в Днепре на улице Софьи Ковалевской в одной из квартир случилось происшествие в квартире взорвалась граната. Так, в результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
На месте взрыва неустановленного предмета работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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