В четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.

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Также, президент Зеленский встретится с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Ранее сообщилось о том, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле.