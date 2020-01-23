Зеленский прибыл в Израиль: названа цель визита [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - говорится в сообщении.
Также, президент Зеленский встретится с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.
Ранее сообщилось о том, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле.
Читайте также, какие "сюпризы" готовят организаторы форума в Давосе. Также мы публиковали полный список участников форума. На встречи приглашают ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, мыслителей и журналистов. Форум в этом году посетят 3000 человек из 117 стран.
Отметим, что 22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществил рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.
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