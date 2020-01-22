В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Давос (Швейцария) для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский и Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году.

"Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

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