Коронавирус в Китае: число больных превысило 570 человек [ Редактировать ]
По всему Китаю число заразившихся коронавирусом стремительно растет. Их число составляет более 570 человек, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Как выяснилось, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние. Из-за нового вируса, город Ухань изолировали от посетителей. В Китае власти предупреждают, что вирус может мутировать и очень быстро распространяться.
Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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