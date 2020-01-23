Коронавирус в Китае: количество погибших растет [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, появилась информация о том, что в Китае возросло количество погибших в результате заражения новым коронавирусом. Так, количество умерших достигло 25 человек. Кроме того, зафиксировано еще 616 случаев заражения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на последние данные.
"Количество погибших от нового вируса в Китае возросло до 25 человек, еще зафиксированы 616 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на грядущих выходных в Китае начинаются празднования Нового года по лунному календарю. Ожидается, что миллионы людей будут путешествовать по всей стране.
Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
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