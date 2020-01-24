До 26 зросла кількість жертв нового типу коронавірусу у Китаї. На спровоковану ним пневмонію захворіли 850 людей. Близько 200 - у тяжкому стані. Натомість, 34 пацієнти одужали.

За повідомленням медиків, найскладніше хворобу переносять літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Вік померлих становив від 48 до 89 років. Вакцини чи противірусних препаратів, здатних подолати нову інфекцію наразі немає.

Коронавірус уже поширився за межі Китаю. Однак ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного масштабу поки не оголошує. А в Українському МОЗі напередодні заявили - на території нашої держави вірус не зафіксований.