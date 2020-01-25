24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Но, экстрадиция задержанного может занять годы. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", - сказал собеседник издания.

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Сейчас Левин находится в поле зрения "Интерпола", из-за подозрения в убийстве.Как выяснилось, информацию о месте нахождения Левина полиции сообщила украинская сторона.

20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных