Убийство Гандзюк: экстрадиция Левина из Болгарии может занять годы [ Редактировать ]
24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Но, экстрадиция задержанного может занять годы. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ.
"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", - сказал собеседник издания.
Сейчас Левин находится в поле зрения "Интерпола", из-за подозрения в убийстве.Как выяснилось, информацию о месте нахождения Левина полиции сообщила украинская сторона.
20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных
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