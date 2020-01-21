Убийство Гандзюк: суд избрал меру пресечения для Павловского [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Как отметил председательствующий судья, ходатайство удовлетворили частично.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года", - заявил судья.
Напомним, прокуратура просит избрать Игоря Павловского меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога.
20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшей активистки Екатерины Гандзюк и пообещал наказать всех виновных
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