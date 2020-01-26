Какие продукты избавляют от вздутия живота [ Редактировать ]
Вздутие живота - неприятный симптом, который знаком практически каждому. Однако, не всегда даже лекарства помогают ослабить вздутие и снять неприятные ощущения. Медики рассказали, что правильно подобранное питание может бороться со вздутием лучше любых таблеток. Специалисты представили список полезных продуктов, передает newsyou.info.
Итак, ароматный чеснок обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Таким образом, он способен выиграть войну против плохих бактерий.
Артишок - это один из лучших источников инулина. Употреблять его можно как в свежем, так и в обработанном виде. Это полезный диетический продукт.
Верный союзник в борьбе с вздутым животом - имбирь. Он помогает в выработке желудочного сока, а также транспортировку пищи через кишечник. Может помочь уменьшить тошноту. Специю можно использовать в рагу, супах и салатах, но золотой рецепт - это чай с имбирем.
Хорошо известная овсянка хороша для надлежащего функционирования системы пищеварения. Клетчатка насыщает организм, предотвращает ряд расстройств. Необходима для общего благоприятного состояния организма.
Яблочный уксус помогает с симптомами расстройства желудка, метеоризмом и тошнотой. Одна чайная ложка в блюде уравновешивает кислотность в желудке и помогает метаболизму.
И последнее, но не в последнюю очередь, диетологи рекомендует семена тыквы. Они являются мощным стимулятором кишечника. С древних времен сырые семена тыквы используются в качестве традиционной медицины против паразитов.
Ранее сообщалось, как сохранить вес после похудения, а также почему женщинам нужно есть зефир.
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