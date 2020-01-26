В Хмельницком возле многоэтажки прогремел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители установили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на свадьбе прогремели взрывы гранат.
Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды. А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал пиротехнику.
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