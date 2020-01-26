В Афганистане в провинции Хост случилось происшествие. Известно, что во время свадебной церемонии взорвались несколько гранат. По меньшей мере 22 человека пострадали в результате инцидента. Об этом сообщает издание 1TVNewsAF со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, атаку инициировал неизвестный вооруженный мужчина, который бросил гранаты во время свадебного торжества вечером в субботу.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Grenade attack injures 22 people at wedding party in #Khost's Alisher district: provincial police chief pic.twitter.com/Rhcsn5UfSO — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 26 января 2020 г.

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