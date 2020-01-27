Не вщухають в Україні і скандали довкола процесу формування територіальних громад. Найскладніша ситуація на Одещині. Сьогодні там укотре відбулися консультації між чиновниками та жителями регіону. Чому не можуть дійти згоди - дізнавалися наші кореспонденти.

Перспективний план формування нових ОТГ. Напередодні Нового року свій варіант до Міністерства розвитку громад і територій відправила Одеська облдержадміністрація. Але у січні документ повернули на доопрацювання. Додали рекомендації: хто, з ким та як має об'єднуватися. Думку багатьох при цьому не врахували.

"Ми, звичайно, Відстоюємо свою точку зору. Ми будемо її відстоювати до кінця, але! В даній ситуації Як ми можемо вплинути?" - говорить Оксана Бойко, сільський голова Нової Дофінівки.

Ось, наприклад, Фонтанка та Нова Дофінівка під Одесою. Створення ОТГ у межах двох сіл спочатку підтримали місцеві жителі, потім відповідне рішення ухвалили сільради. Але тепер чиновники пропонують людям приєднати до себе ще два села: Крижанівку та Олександрівку. Уряд діє буквально примусово, обурюються депутати Одеської облради.

"Они разработали целый ряд критериев, по которым они хотят объединять громады. В частности, они хотят, чтоб каждая территориальная громада была полностью самодостаточной и не требовала никакой поддержки извне. То есть, попросту все их действия направлены на то, чтобы максимальную доходную часть бюджета направлять на возвращение долгов, которые они понабирали перед международными кредиторами - и минимизировать, собственно, поддержку социально-экономическую поддержку громад, районов и областей", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Жителі Одещини зазначають: таким чином порушується головний принцип, закладений у законі - добровільне об'єднання громад.

"На сегодняшний день нет ни закона о принудительном присоединении или объединении И на сегодняшний день наши депутаты будут на всех уровнях власти отстаивать позицию наших жителей", - говорить Наталія Мішина, сільський голова Фонтанки.

В "Опозиційній платформі - За життя" кажуть: у цьому питанні завжди будуть на боці людей і закликають їх відстоювати свою позицію.

"Если будут юридические основания для того, чтобы обжаловать это объединение в суде, мы, естественно, будем это делать. Мы будем создавать инициативные группы, выводить, если потребуется - будем собираться митинги, будем собирать общественные движения с целью не допустить объединения громад не так, как этого хотят жители этих самых громад", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "опозиційна платформа - За життя".

Щодо консультацій в обладміністрації, то згоди стосовно багатьох громад так і не досягли. Утім, уже завтра місцеві чиновники мають відправити в Київ новий варіант перспективного плану ОТГ. Які думки з почутого сьогодні вони врахують - буде відомо у середу.