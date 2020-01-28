Аппарат СНБО расширили на 30 должностей [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Так, президент Зеленский расширил аппарат СНБО на тридцать должностей. Таким образом, численность работников аппарата увеличили до ста девяноста человек.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. А также Зеленский рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
Также мы писали о том, что 16 января в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы в 2020 году.
Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.
Напомним, ранее глава государства получил подарок от детей из Донбасса. А также ранее мы писали, что на Донбассе погиб украинский военный.
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