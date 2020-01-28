Во вторник, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Так, президент Зеленский расширил аппарат СНБО на тридцать должностей. Таким образом, численность работников аппарата увеличили до ста девяноста человек.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. А также Зеленский рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.

Также мы писали о том, что 16 января в Минске состоится первая встреча Трехсторонней контактной группы в 2020 году.

Во время этого заседания в работе ТКГ впервые примет участие новый специальный представитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Напомним, ранее глава государства получил подарок от детей из Донбасса. А также ранее мы писали, что на Донбассе погиб украинский военный.