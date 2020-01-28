Нові санкції проти чиновників з окупованого Криму, допомога на розвиток сільського господарства та пришвидшення розслідування справ Майдану. Такі питання сьогодні обговорювали на Раді Асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. У засіданні взяв участь і прем'єр-міністр України. За переговорами стежила Олена Абрамович.

Синьо-жовтий стяг поміж прапорів Євросоюзу. Це означає - у Брюсселі високі гості з Києва. Саме тут, у Єврокомісії, відбувається більшість зустрічей Ради асоціації Україна-ЄС. Бо єврокомісари, це фактично європейські міністри. І з ними в рамках Ради Асоціації "звіряє годинники" український Кабмін.

Для прем'єра Олексія Гончарука це перший офіційний візит до Брюсселя. Розпочав його він із зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. І запропонував, щоб Україна приєдналася до "Зеленої Угоди" Євросоюзу. Це домовленість між країнами-членами скоротити викиди вуглецю в атмосферу та загалом перейти на екологічніше виробництво. Тіммерманс запевнив: Єврокомісія радо підтримає таке партнерство.

"Ми зробимо все, щоб Україна стала повноцінною частиною розвиненої Європи. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб сприяти розвитку України та її стабільності. У мене із цією державою довга історія, тож я намагатимуся зберегти злагоджену структуру наших правових відносин. ", - говорить Франс Тіммерманс, віце-президент Європейської Комісії.

Участь в "Зеленій угоді" поки що далека перспектива. Натомість сьогодні підписали інший документ - про допомогу в галузі сільського господарства. ЄС буде залучений до втілення земельної реформи, оновлення кадастрів, розвитку сільських територій, а також підтримає дрібних українських фермерів грантами.

"В них утруднений доступ до фінансових ресурсів. І цю проблему звичайно потрібно вирішувати - допомогти їм гарантувати зменшити вартість кредитних ресурсів, які вони можуть залучити, з іншого боку компенсувати ставку по кредитах", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Серед інших питань - митний і промисловий безвіз, угода про відкрите небо, об'єднання енергетичних систем та приєднання до цифрових ринків. Україна обрала Європейський вектор - запевнив наш прем'єр. А віце-президент Єврокомісії з питань економіки наголосив: у Брюсселі високо оцінюють темпи реформ у нашій країні.

"Єврокомісія вражена кількістю реформ, які запустив ваш уряд протягом останніх місяців. І ми справді бачимо чітку спрямованість на швидкі реформи. Український уряд досяг значного поступу у зміцненні верховенства права, боротьби з корупцією - успіх у цих сферах необхідний для зближення України з ЄС", - говорить Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії за напрямом "Економіка, що працює для людей".

Валдіс Домбровскіс традиційно наголосив на неостанній ролі Брюсселя в українських реформах і вкотре нагадав про 15 мільярдів євро, які ЄС уклав у розвиток України протягом останніх років. Водночас у Єврокомісії заявили, що Україна вже виконала всі умови для отримання другого траншу макрофінасової допомоги у 500 мільйонів євро.

"Цей транш може бути отриманий в першому кварталі цього року, тобто найближчим часом, найближчі тижні-місяці", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Ще один крок назустріч Україні від Брюсселя - санкції щодо Криму. Міністри ЄС вирішили додати сьогодні ще 7 прізвищ людей, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Це так звані високопосадовці з Криму, яким тепер заборонений в'їзд до ЄС, активи яких заморожені.

Водночас у Раді ЄС побоюються, що скоро доведеться виключити із санкційних списків колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, ексміністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра. Пояснюють це браком доказів і судових вироків щодо цих посадовців.

Низькі темпи розслідування злочинів колишніх українських високопосадовців у ЄС вже неодноразово критикували. І нині закликали Україну пришвидшити зусилля щодо доведення цих справ до суду.