Samsung представил новый гибкий смартфон (видео) [ Редактировать ]
Компания Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Об этом сообщает The Verge.
Согласно новой концепции, гибкий смартфон получит возможность дважды складываться пополам. При этом в компании не сообщили ни названия модели, ни предполагаемой даты выхода смартфона.
"Этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только легко помещается в вашем кармане, но и меняет способ использования телефона", - сообщил руководитель исследовательской группы Samsung по разработке и дизайну Хесун Чжон.
Ранее сообщалось, что в ноябре заблокируют старые iPhone, а также Apple начнет выпускать кольца.
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