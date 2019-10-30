Компания Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Об этом сообщает The Verge.

Согласно новой концепции, гибкий смартфон получит возможность дважды складываться пополам. При этом в компании не сообщили ни названия модели, ни предполагаемой даты выхода смартфона.

"Этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только легко помещается в вашем кармане, но и меняет способ использования телефона", - сообщил руководитель исследовательской группы Samsung по разработке и дизайну Хесун Чжон.

Ранее сообщалось, что в ноябре заблокируют старые iPhone, а также Apple начнет выпускать кольца.