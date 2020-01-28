Авіакатастрофа, що може призвести до нової війни. Пентагон розслідує причини падіння свого військового літака в Афганістані. Хто міг його збити? І чому велика політика ускладнює пошук винних? Дмитро Анопченко з'ясував усі обставини.

Цей військовий літак моделі Bombardier E-11А, що належить ВПС США, розбився в понеділок уранці в провінції Газні на підконтрольній "Талібану" території Афганістану. Причому спочатку місцеві ЗМІ помилково повідомили, що загинув цивільний лайнер - літак афганських авіаліній, - але потім на уламках виявили розпізнавальні знаки американських військово-повітряних сил. На місце катастрофи негайно спорядили афганський спецназ і рятувальні загони, але рятувати було вже нікого. На кадрах з місця аварії видно, що літак повністю вигорів, збереглися лише шматки фюзеляжу. Місцеві ЗМІ передають, що на борту могли перебувати до 15 людей. Офіційних даних і досі немає, агентство Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації, що говорили на умовах анонімності, повідомило: загиблих щонайменше 10, і частково це офіцери ЦРУ, які працювали в країні.

Загибель американських громадян, та ще й офіцерів розвідки, все змінила. І від розслідування, яке проводять зараз у військовому відомстві, залежить так багато. Адже його висновки можуть призвести до зриву всього мирного плану для Афганістану, до зриву виведення американських військ, до нової воєнної операції, через яку Сполучені Штати можуть надовго застрягти в країні.

Ось чому зараз усе настільки обережні в заявах. Ситуацію ускладнює заяву бойовиків руху "Талібан", які взяли на себе відповідальність; напряму заявили - мовляв, це вони збили літак. І підтвердили, що серед загиблих - високопоставлені офіцери американської розвідки. І це той самий "Талібан", якому - згідно із Планом Трампа - Америка повинна передати контроль за ситуацією в Афганістані в момент, коли штати виведуть свої війська. І з представниками якого давно вже ведуться переговори. Якщо підтвердиться, що таліби навмисно збили літак - американська армія просто зобов'язана завдати удари у відповідь по їхніх позиціях. Але тоді все загостриться настільки, що про жодний мир, про жодне повернення військ, а воно так потрібно президентові в передвиборний рік, і мови не буде.

Тому військові так обережні. На даний момент в Пентагоні нас повідомили: у них поки немає свідчень того, що американський літак США в Афганістані був збитий, і причини як і раніше з'ясовуються. Але до цього часу я процитую: "ніщо не вказує на те, що катастрофа стала результатом вогню противника".

Більш точної інформації не змогли, або можливо не захотіли, дати журналістам ані начальник штабу ВПС США генерал Голдфейн, він лише підтвердив загибель лайнера, ані сам глава Пентагону Марк Еспер, який сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Франції:

"Я обізнаний із ситуацією, але мені наразі нічого більше додати. Ми стежимо за розвитком подій", - говорить Марк Еспер, міністр оборони США.

І Пентагон в дуже складній ситуації, адже тут вже грає роль велика політика. Публічно визнати підступну атаку талібів - означає зірвати і свої спроби організувати виведення військ і багаторічні політичні зусилля Білого дому передати "Талібану" країну після відходу з Афганістану в обмін на обіцянки підтримувати там порядок і самим, замість американців, знищити загони Аль-Каїди і ІДІЛа. Так що не виключено, що розслідування просто затягнеться, а згодом і зовсім не дасть результатів.