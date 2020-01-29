Гучні звільнення і не менш гучні призначення. Ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю. Результати сьогоднішнього засідання уряду - у нашому сюжеті.

Очільнику "Укрзалізниці" Євгену Кравцову - вказали "на вихід". Кабмін погодив його звільнення. І найближчим часом, за словами Олексія Гончарука, буде оголошено конкурс на посаду голови Укрзалізниці.

"Це важливий крок до перезавантаження в цій важливій державній компанії було зроблено", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Контракт Кравцова спливав лише наступного року. Заяву про звільнення за власним бажанням очільник УЗ написав перед Новим роком. І така форма передбачає переведення його на посаду заступника міністра інфраструктури. Або ж держава має виплатити йому компенсацію - річну зарплату, - а це трохи більше як 7 млн грн.

А от Державне агентство з питань кіно отримало нового керівника. На цю посаду уряд призначив Марину Кудерчук. До цього вона 3 місяці пропрацювала заступницею голови Запорізької облдержадміністрації. Із кіноіндустрією стикалась як керівник комунального закладу "Кіноконцертний зал ім.Довженка" Запорізької міської ради, та у як один із організаторів місцевого кінофестивалю.

На цьому ж засіданні Кабмін ліквідував морські екологічні інспекції, що працювали від 2017 року. На думку урядовці, - вони не ефективні. Контроль за суднами поклали на обласні інспекції. А кожне затримання бортів санкціонуватиме винятково Держекоінспекція.

"Ми так концентрувалися на антикорупційних заходах, традиційно, прийняли рішення про ліквідацію кримських, азовських, чорноморських інспекцій. Ті сигнали, які ми отримали від бізнесу останні місяці - нас абсолютно точно переконують, що вони скоріше піратством там займалися", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Сьогодні ж урядовці створили інший орган - "Офіс контролю викидів у повітря". Прем'єр назвав це першим кроком реформування екологічного стану. За порушення вимог пожежної і техногенної безпеки доведеться тепер платити штрафи в десятки разів більші. Мінімальна сума становитиме пів тисячі грн, а максимальна - майже дев'ять. А от любителі фейкових викликів оперативних служб збідніють на 10 тисяч грн.