У Страсбурзі триває зимова сесія ПАРЄ. Серед іншого депутати сьогодні розглядають оскарження повноважень російської делегації. Які настрої в Асамблеї перед голосуванням - про це - у сюжеті.

На розгляд оскарження повноважень російської делегації - ПАРЄ в понеділок виділила 48 годин. Термін спливає сьогодні. Доповідь на цю тему підготував політик із Нідерландів, Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російських представників у асамблею. Завдяки, зокрема, його зусиллям, із росіян улітку зняли санкції, якими ПАРЄ покарала за анексію Криму та бойові дії на Донбасі. На його думку, Москва демонструє прогрес у вирішенні ситуації.

"Росія сплатила внески, яких давно не сплачувала. А стосовно рівня відносин з Україною, ми бачимо значний поступ: обмін заручниками - Сенцов, наприклад; бачимо, що відновився Нормандський формат, украй важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії", - наголошує Тіні Кокс, представник нідерландської делегації.

Над удосконаленням документа, зокрема, працювала й українська делегація.

"Для нас важливо, що питання анексії Криму та окупованого Донбасу було в правках, і в резолюціях, і в усіх доповідях, які будуть фінальними", - зазначила Єлизавета Ясько, голова української делегації в ПАРЄ.

Критично важливі правки до документа вдалося відстояти.

"Более или менее, доклад остался таким, как его предлагал господин Кокс, полномочия будут подтверждены. То, на чем удалось настоять, - я считаю, что это важно, - это незаконная оккупация Крыма. Такие фразы там будут звучать - о необходимости выполнения всех резолюций - я такие поправки поддерживала", - зазначила Юлія Льовочкіна, член моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя".

Голосуватимуть цю резолюцію депутати пізно ввечері. Утім, як наголошують в українській делегації, асамблея документ ухвалить, росіяни повноправно працюватимуть у ПАРЄ. При цьому інструментів, які б змусили Москву виконувати вимоги щодо деокупації Криму чи припинення конфлікту на Донбасі - ця інституція не містить. У неї - інші завдання.

"Мы можем способствовать таким действиям. Но, прежде всего, это площадка, которая должна быть, и может быть, и должна быть использована для решения гуманитарных проблем. Во главе всего - все равно стоит человек, человеческая жизнь, его права, его здоровье, возможность доступа к обучению, к воде и еде. А мы знаем, что даже с водообеспечением на Востоке есть проблемы. По этому, вот такие вот вопросы гуманитарного характера могут и должны решаться на площадках Ассамблеи Совета Европы", підкреслила Юлія Льовочкіна, член моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя".

Із гуманітарних питань - завтра на Асамблеї говоритимуть про міжнародні зобов'язання стосовно репатріації дітей з війни та зон бойових дій, а ще - про проблему торгівлі людьми та кризу з мігрантами.