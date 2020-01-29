На Черкащині за підтримки Сергія Рудика відкрили пам'ятну дошку герою Другої Світової війни Василеві Москальцю [ Редактировать ]
У Смілі на Черкащині до річниці визволення міста від нацистів відкрили пам'ятну дошку визвольнику Василеві Москальцю. Взимку 1944 року він керував підрозділом, який вибивав німців зі Сміли, а після закінчення Другої Світової війни, повернувся сюди, але вже вчителювати. Згодом став директором дитячої бібліотеки.
Навіть після виходу на пенсію Василь Іванович не полишав роботи з дітьми. Помер у 2017 році, не доживши року до столітнього ювілею.
Пам'ятну дошку фронтовикові міська ветеранська організація встановила на вході в дитячу бібліотеку саме в день визволення міста.
"Дружина у нього померла раніше, в нього не було дітей, він жив один, але завжди з такою радістю всіх приймав - він завжди був такий задоволений, коли ми приходили і діти йому організовували просто свято", - розповідає Людмила Шинкаренко, директорка Смілянської центральної дитячої бібліотеки.
"Я вважаю, що це символічно - бо саме сьогодні день визволення Сміли від німецьких загарбників. Я вважаю - скільки б років не пройшло, ця традиція пам'ятати про тих людей і не просто пам'ятати, не просто казати хороші, гарні слова - а робити маленькі кроки. Василя Івановича пам'ятна дошка буде на роки зберігати пам'ять про цю людину. Хтось увічнений в книжці, хтось у назві вулиці, чи площі - це і є така історична пам'ять про українських героїв, які наближали наш сьогоднішній день", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат України.
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