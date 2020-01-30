Известный украинский певец Макс Барских, который недавно откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком. Пикантное фото артист выложил в своем Instagram."Месяц репетиций и подготовки к туру", - подписал фото певец.

Фото: instagram.com/max_barskih

Поклонники позитивно оценили сексуальный образ Барских. Они написали артисту множество комплиментов в комментариях.

"Круто выглядишь", "Такой красивый", "Сексуальный", "Побольше таких фото", "Ох уж этот взгляд", "Шикарный", "Удачи тебе, Макс", "Стильный и модный", "Пушка", "Крутой", - написали юзеры социальной сети.

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