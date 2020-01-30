Обнаженный Макс Барских шокировал фанатов [ Редактировать ]
Известный украинский певец Макс Барских, который недавно откровенно спел о чувствах, поразил новым снимком. Пикантное фото артист выложил в своем Instagram."Месяц репетиций и подготовки к туру", - подписал фото певец.
Фото: instagram.com/max_barskih
Поклонники позитивно оценили сексуальный образ Барских. Они написали артисту множество комплиментов в комментариях.
"Круто выглядишь", "Такой красивый", "Сексуальный", "Побольше таких фото", "Ох уж этот взгляд", "Шикарный", "Удачи тебе, Макс", "Стильный и модный", "Пушка", "Крутой", - написали юзеры социальной сети.
Ранее мы сообщали, что Катя Варнава шокировала фанатов сексуальным танцем.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
по теме
Варнава взбудоражила фанатов сексуальным танцем
Так, на видео звезда танцует со своим другом, комиком Евгением Бороденко
Каменских поразила поклонников "жарким" фото
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото с отдыха
Каменских поразила фанатов фото в купальнике
Соответствующую публикацию певица сделала в своем Instagram
Леся Никитюк похвасталась стройными ногами (фото)
Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, которым взволновала поклонников
Maruv впечатлила фанатов фото с мужем
Отмечается, что сейчас певица со своим мужем находятся на Бали