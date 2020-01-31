Взрыв в квартире / Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области и ГСЧС в Киевской области

В пятницу, 31 января, в Обухове произошел жуткий взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

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"Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи. Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда он попытался заново поджечь конфорку - газ взорвался", - говорится в сообщении.