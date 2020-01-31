Выбило окно в квартире: под Киевом произошел жуткий взрыв [ Редактировать ]
В пятницу, 31 января, в Обухове произошел жуткий взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.
"Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи. Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда он попытался заново поджечь конфорку - газ взорвался", - говорится в сообщении.
Кроме того, podrobnosti.ua также писали о том, что под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды. А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал пиротехнику.
Мы писали, что в Харькове мужчина взорвал гранату в квартире и погиб. По информации специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
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