В субботу, 1 февраля, лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что во время встречи министров иностранных дел арабских стран в Каире лидер Палестины в очередной раз отверг план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта на Ближнем востоке. Тогда же Аббас объявил, что Палестина разрывает все отношения с США и Израилем.

"Мы проинформировали израильскую сторону, ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в области безопасности", - заявил он.

Кроме того, Аббас отказывается обсуждать мирный план в телефонной беседе с Трампом и получать его копию для изучения.

"Трамп попросил меня провести с ним телефонный разговор, но я сказал "нет", и он хочет отправить мне письмо, но я отказался", - рассказал лидер Палестины.

Ранее сообщалось, что у Трампа раскрыли детали "сделки века".