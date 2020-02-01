Палестина разорвала отношения с США и Израилем [ Редактировать ]
В субботу, 1 февраля, лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что во время встречи министров иностранных дел арабских стран в Каире лидер Палестины в очередной раз отверг план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта на Ближнем востоке. Тогда же Аббас объявил, что Палестина разрывает все отношения с США и Израилем.
"Мы проинформировали израильскую сторону, ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в области безопасности", - заявил он.
Кроме того, Аббас отказывается обсуждать мирный план в телефонной беседе с Трампом и получать его копию для изучения.
"Трамп попросил меня провести с ним телефонный разговор, но я сказал "нет", и он хочет отправить мне письмо, но я отказался", - рассказал лидер Палестины.
Ранее сообщалось, что у Трампа раскрыли детали "сделки века".
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