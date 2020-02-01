На передовій загинула медик 93 бригади Клавдія Ситник. За повідомленням Штабу Об'єднаних сил, вона потрапила під ворожий обстріл, коли везла ліки на передові позиції. Сталося це поблизу Новотошківського.

Крім того, ще один військовий сьогодні зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого боєприпасу. Загалом, противник обстрілював наші позиції 14 разів - активно застосовували міномети заборонених калібрів.