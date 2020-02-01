Справа Шеремета. В МВС заявили, що один зі свідків збрехав на користь підозрюваного Андрія Антоненка. Нагадаю, Олексій Єрмілов раніше стверджував, що в ніч перед убивством Шеремета Антоненко перебував у його будинку за містом і ніяк не міг скоїти злочин:

"Пан Андрій був у мене в Ворзелі, це 40 км від Києва, був з 19 числа і мене вчив грати на гітарі, потім ми пили пиво, їли м'ясо і він залишився ночувати, о 9 ранку він повіз мене в Київ", - стверджує Олексій Єрмілов, товариш Андрія Антоненка.

А вже на повторному допиті свідок заявив, що переплутав дати. За словами Олександра Єрмілова, він зустрічався з Антоненком того тижня, коли вбили Павла Шеремета. Але точної дати не пам'ятає:

"Так, я був впевнений, але це може бути психологія - переплутав дату, "психопатология обыденной жизни" это называется. - А хто був ініціатором інтерв'ю? - Я був ініціатором. - Тобто, ви зв'язалися з "четвертим каналом"? - Прочитав новини і я був впевнений, що це було в цей день. Я проговорив з мамою своєю в Дніпропетровську, і вона сказала - "так", ми були і вона перевірила по квитках - вони цього ж тижня з батьком їздили в Європу", - говорить Олексій Єрмілов, товариш Андрія Антоненка.