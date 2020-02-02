Смертельный коронавирус: в Ухане появились вооруженные патрули [ Редактировать ]
В Китае, в городе Ухань местные жители заметили на улицах города вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.
На видео можно заметить, как несколько людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие. У одного из них можно заметить полицейскую форму под прозрачным халатом.
Определить где именно снят был ролик не удалось, как и выяснить какие-либо подробности.
Напомним, с 22 января город Ухань был закрыт, а позже перекрыли и соседние города.Уже зафиксированы случаи заболевания в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.
Также, позже озвучили причину вспышки смертельного вируса.
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