В Китае, в городе Ухань местные жители заметили на улицах города вооруженные патрули. Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.

На видео можно заметить, как несколько людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие. У одного из них можно заметить полицейскую форму под прозрачным халатом.

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Определить где именно снят был ролик не удалось, как и выяснить какие-либо подробности.

Напомним, с 22 января город Ухань был закрыт, а позже перекрыли и соседние города.Уже зафиксированы случаи заболевания в США, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.