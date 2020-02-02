Головний пухнастий синоптик України дав прогноз на весну [ Редактировать ]
Весна настане через шість тижнів, а наступна зима також буде без снігу - такий прогноз дав головний пухнастий синоптик України - харківський бабак Тимко-третій. Більше знає Світлана Шекера.
На університетській біостанції в Гайдарах збираються люди. Все, як завжди: журналісти й місцеві чекають, коли винесуть бабака. Тільки погода аж ніяк не зимова.
За всі 17 років прогнозів за такої погоди, без морозу і снігу, бабак Тимко пророкуватиме вперше.
Люди подейкують: краще вже спитати, чи побачимо цьогоріч зиму. Але традиції дотримуються. Із хатинки дістають сонного синоптика.
Пухнастик мружиться і прогнозує.
"Ну что сказать? Тимка в шоке от такой погоды. Но. Весна будет продолжаться и наступит тепло через шесть недель".
Тимка прийняли до університетської збірної з футзалу . А ще цьогоріч вирішили дізнатися в нього, чи буде сніжною наступна зима. Бабака пускають до двох промаркованих коробок і Тимко тричі біжить у бік напису "без снігу". Навіть не спокусився на морквяний букет, що спеціально поклали біля "сніжної зими".
"Три раза он побежал и даже букет его с морковкой и с едой не совратил, и так сказать, не заинтриговал, поэтому посмотрим, ожидаем без снега", - говорить Надія Токарська, доглядачка бабака.
Тимкові цьогоріч виповнюється три роки. Тож йому підшукали наречену, хоча, кажуть, до продовження роду він ще не доріс.
"У нас даже был конкурс в прошлом году между Великим Бурлуком и диканськими. Но победила Мисс Великий Бурлук. Она была чуть помоложе, как раз подходила для него", - говорить Надія Токарська, доглядачка бабака.
Тимко - бабак із норовом, любить солодке печиво й молоко. І, незважаючи на теплу зиму, піде досипати. Щонайменше до середини березня.
"Это хорошо, потому что в это время ну просто еще трудно чем их кормить. сухой корм для них не очень хорош, а нащипать им траву, как они щиплют ее в природе мы не можем, а сочные корма, как свекла - это все-таки тоже не их. Поэтому мы стараемся продлить это как можно дольше", - говорить Володимир Ронкін, співробітник кафедри зоології Харківського національного університету імені Каразіна.
День бабака в Гайдарах уже називають українською традицією. І віщування гризуна під сумнів не ставлять.
"Щодо прогнозів погоди, наш бабак Тимко ніколи не помиляється. Це тільки погода підводить", - говорить Людмила Доля, засновниця свята.
За два тижні прогноз дасть львівська бабачиха.
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