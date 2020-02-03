Турция прекращает авиасообщение с Китаем [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, появилась информация о том, что Турция со среды, 5 февраля, полностью прекращает авиасообщение с Китаем. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения.
Причиной закрытия "воздушного коридора" стала вспышка коронавируса.
Раньше сообщалось о том, что ВОЗ обратилась ко всему миру с важной информацией о коронавирусе. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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