В Китае будут кремировать умерших от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, стало известно, что власти Китая распорядились о кремации тел пациентов, скончавшихся от смертельного коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, Министерства гражданской администрации Китая и Министерства общественной безопасности КНР, останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами.
Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.
Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях, подчеркивается в документе.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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