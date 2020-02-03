Фото: в Китае будут кремировать умерших от коронавируса / indiatvnews.com

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что власти Китая распорядились о кремации тел пациентов, скончавшихся от смертельного коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, Министерства гражданской администрации Китая и Министерства общественной безопасности КНР, останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами.

Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

Похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях, подчеркивается в документе.

Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.

Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.