Арабські країни відкинули "мирний план" Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Заява пролунала на засіданні Організації ісламського співробітництва у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Члени організації назвали план Білого дому упередженим, бо відстоює інтереси Ізраїлю. Нагадаю, план, який Трамп представив минулого тижня, передбачає контроль Ізраїлю над Єрусалимом та частиною територій на Західному березі Йордану, а також роззброєння Хамасу - в обмін на фінансову допомогу США. У відповідь на це в Палестинській автономії заявили про розірвання відносин з Ізраїлем та США.

"Усі ці зусилля мають бути спрямовані на досягнення справедливого рішення для палестинського народу, щоб палестинці могли створити власну незалежну державу зі столицею у Східному Єрусалимі відповідно до міжнародного права", - говорить Фейсал бін Фархан аль Сауд, міністр закордонних справ Саудівської Аравії.