В Австралии у ребенка зафиксировали коронавирус [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, в Австралии зафиксировали случай заражения новым коронавирусом у восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает News.au.
По предварительной информации, заболевший ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из эпицентра распространения нового коронавируса - китайского города Ухань - в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых ранее диагностировали коронавирус.
По словам главного санитарного врача Квинсленда доктора Джинетт Янг, ребенок остается в изоляции в больнице Университета Голд-Коста и в настоящее время находится в стабильном состоянии.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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