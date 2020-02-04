Во вторник, 4 февраля, в Австралии зафиксировали случай заражения новым коронавирусом у восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает News.au.

По предварительной информации, заболевший ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из эпицентра распространения нового коронавируса - китайского города Ухань - в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых ранее диагностировали коронавирус.

По словам главного санитарного врача Квинсленда доктора Джинетт Янг, ребенок остается в изоляции в больнице Университета Голд-Коста и в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.