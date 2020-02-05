Допуск иностранных военных на учения в Украину: появился текст закона [ Редактировать ]
На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроект президента Владимира Зеленского о допуске иностранных военных на учениях в Украину. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.
Проектом одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях
При этом, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год "Министерству обороны Украины по бюджетной программе" обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны ".
Раньше сообщалось о том, что Рада назначила нового министра развития территорий и общин. А также напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".
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