Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касательно рынка земли в Укране. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Известно, что президент сказал, что предлагаемый властями Украины закон о рынке земли является наиболее лояльным из существующих в других странах.

Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его для всех - и открыли, полностью либерализовали, - сказал он.

Зеленский отметил, что в 1991 году Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

Они максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну, - подчеркнул украинский лидер.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину. А также Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину.