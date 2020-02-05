Водопостачання у Крим не буде відновлено до повної деокупації півострова [ Редактировать ]
Водопостачання у Крим не буде відновлено до повної деокупації півострова. Про це заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. У своєму дописі у Фейсбук він спростував інформацію щодо можливого продажу води до анексованого Росією Криму.
Таку ідею раніше оголосив глава бюджетного комітету Ради Юрій Аристов. За тиждень представники парламентського комітету з прав людини відвідають Херсонщину для ознайомлення з питаннями окупованих територій Криму. Але ця поїздка, зазначив Кориневич, з водопостачанням не пов'язана.
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