Водопостачання у Крим не буде відновлено до повної деокупації півострова. Про це заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. У своєму дописі у Фейсбук він спростував інформацію щодо можливого продажу води до анексованого Росією Криму.

Таку ідею раніше оголосив глава бюджетного комітету Ради Юрій Аристов. За тиждень представники парламентського комітету з прав людини відвідають Херсонщину для ознайомлення з питаннями окупованих територій Криму. Але ця поїздка, зазначив Кориневич, з водопостачанням не пов'язана.