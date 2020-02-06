В четверг, 6 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $267.06. За месяц курс вырос на $2158.04. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9673.1.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $211.01;

Litecoin $74.74;

Bitcoin Cash $441.87.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

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Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.