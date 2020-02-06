Как выбрать вкусные оливки [ Редактировать ]
Оливки уже давно перестали считаться экзотической закуской и поселились в наших холодильниках вне зависимости от праздников. Однако далеко не все знают, как правильно выбирать этот плод, чтобы он был не только полезным, но и вкусным. О главных "правилах" рассказали эксперт в "Полезной программы" на "Интере".
Оливки и маслины - это плоды одного дерева, собранные в разное время и по-разному приготовленные. Цвет оливок меняется по мере дозревания.
Собранные в октябре - зеленые, в ноябре - белые, в декабре - черные, а в январе плоды уже сухие и вялые.
Свежесобранные оливки не годятся в пищу: слишком горькие. Для того, чтобы они стали съедобными, оливки консервируют в рассоле или морской соли. Кстати, более 90% мирового урожая оливок используется для изготовления масла. И только 10% отборных оливок подходит для консервирования.
Плоды оливкового дерева обладают множеством полезных свойств. Употребление всего нескольких оливок в день снижает уровень холестерина, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
На что следует обращать внимание при выборе оливок?
Елена Куликова, глава Всеукраинской ассоциации по вопросам прав потребителей "Потребительское доверие" рассказала, как правильно выбирать оливки:
1. Отдавайте предпочтение оливкам натуральной консервации. Такой товар считается наиболее качественным и чаще всего продается в стеклянной таре. Обязательные условия: рассол в банке должен быть прозрачным, без помутнения, а плоды - упругими, цельными и без пятен. Если вы заметили осадок в рассоле или неравномерный цвет оливок в банке - лучше такой продукт не покупать.
2. Внимательно изучите банку с оливками. Если на поверхности есть ржавчина и вмятины - отставьте ее в сторону. Вредные и токсические вещества, которые входят в состав упаковки, могут попасть в сам продукт.
3. Перед покупкой смотрите на маркировку от производителя. Оптимальный срок хранения оливок - от 8-ми месяцев до 2-х лет.
4. Самыми вкусными и насыщенными по вкусу считаются оливки с косточкой. Консервированные плоды без косточки лучше всего подходят для салатов.
5. Обращайте внимание на цвет и калибр плодов - чтобы оливки были одинакового размера. Зеленые оливки должны быть однородного зеленого окраса. А вот натуральные черные оливки не бывают полностью черными, у них неоднородная поверхность: с одной стороны - темнее, с другой - светлее, краснее. Черные оливки могут подделывать, подкрашивая красителями на основе железа.
Смотрите также, кому нельзя есть оливки.
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