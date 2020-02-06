Более 100 человек стали "заложниками" горящей шахты [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Швеции, на шахте в местности Гарпенберг, произошел пожар. Более 100 человек оказались заблокированными под землей. Об этом сообщает телеканал SVT.
По словам представителей компании Boliden AB, которая является владельцем шахты, информация о пожаре поступила около 14 часов. В шахте произошло задымление из-за неисправности техники.
"В данном случае речь идет о машине, которая загорелась и произошло задымление. Работник, управляющий техникой, находится в укрытии, как и другие люди, которые работали в этом месте", - заявил представитель Клас Нильсон.
На глубине 852 метров находятся 130 шахтеров. Сейчас проводится эвакуация работников с помощью лифта. В шахте есть 46 комнат для укрытия, запаса кислорода в которых хватит на 8 часов.
Ранее сообщалось, что на шахте прогремел взрыв. 35 человек оказались в ловушке на глубине 700 метров. Рабочие находились в безопасной зоне под землей и имели источник кислорода. Во время спасательной операции их всех вывели на поверхность. А также под Донецком произошел пожар на шахте.
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