Смерть открывшего коронавирус врача опровергли [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, была опровергнута ранее обнародованная информация о смерти Ли Вэньляна - одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает газета Global Times.
"По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии", - отметили в издании.
Напомним, в четверг, 6 февраля, появилась информация о том, что смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
Читайте, как у младенца через 30 часов после рождения диагностировали смертельно опасный коронавирус.
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