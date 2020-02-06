В четверг, 6 февраля, была опровергнута ранее обнародованная информация о смерти Ли Вэньляна - одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает газета Global Times.

"По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии", - отметили в издании.

Напомним, в четверг, 6 февраля, появилась информация о том, что смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

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