Перше документальне видання про священномученика Володимира презентували сьогодні в Києво-Печерській Лаврі. У книгу увійшли дані із засекречених радянських архівів, невідомі факти із життя намісника обителі.

Представив видання Митрополит Павло.

"Идея появилась, еще когда я был студентом. Я очень чтил и чту до сегодняшнего дня всех мучеников. Я относился очень трепетно. Потому что нет большей любви, чем отдать свою душу за ближнего и пострадать за Христа. А если бы меня Господь удостоил такой чести, я бы наверное был бы счастлив. Ну и когда в 1990 году были обретены мощи великомученика - как раз там, где мы стоим. В этом храме. Мне хотелось и хочется чтобы люди знали больше. Это те люди, которые положили свою душу за культуру, ценности семейной жизни, за духовность, за церковь. И в конце концов - за народ. Митрополит Владимир прожил более 70 лет, но его дружба была с Богом, а не с миром", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.