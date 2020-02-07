В Украину завезли тест на коронавирус: сколько ждать результат [ Редактировать ]
В Украину завезли тест на коронавирус. Результаты проб, взятых с помощью тест-системы, станет известны через 5-7 часов. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
Тестирование будет проходить в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Но купить эту тест-систему для себя пока невозможно.
"От момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата на коронавирус нового типа 2019-nCoV", - говорится в сообщении.
Этих тест-систем хватит примерно на 30 исследований. По информации Минздрава, этого вполне достаточно. Их должно хватить до момента получения очередных реагентов.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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