В Кабміні вже почалися кадрові зміни. Хто вже пішов і кого ще можуть відправити у відставку - далі у нашій довідці.

"Я подумав і мені здається, що правильно буде надати вам шанс і шанс вашому уряду", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Це - президент дає шанс прем'єрові, одразу після оприлюднення резонансних "плівок Гончарука". Однак відразу після скандалу з аудіо-записами, і в медіа, і в політичних кулуарах почали активно говорити про кадрові ротації в уряді.

Першою добровільно міністерський портфель здала Альона Бабак. Міністерка розвитку громад і територій не витримала корупції в будівельній сфері та натиску кланів.

"Я попросила це слово, щоби сказати людям, яких я би назвала "злопихателями" в будівельній сфері, які оплутали її як спрут і дуже хотіли би радіти на мої кістках. Після цього звільнення - не вийде! Тому що те, що розпочато цим урядом, міністерством ОПУ, в будівельній галузі розпочато і не має зворотного шляху", - наголосила Альона Бабак, колишній міністр розвитку громад і територій України.

Замість Альони Бабак боротиметься з будівельною корупцією та розвиватиме громади й території донедавна івано-франківський губернатор Денис Шмигаль. Він став новим "регіональним" віцепрем'єром.

І це, вочевидь, не останнє нове обличчя в уряді. Заміни міністрів анонсує і президент. Каже, претендентів уже шукають. І в країні, і за її межами.

"Ми продовжуємо практику посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити напрямків, як соціальних, так і економічних. Я думаю, що пару тижнів і ми закінчимо цей процес", - зазначив Володимир Зеленський, президент України.

Переформатування уряду вже почалося. Скоро може з'явитися і новий віцепрем'єр з економічних питань - на підсилення Тимофія Милованова.

Окрім того, теперішнє Міністерство окупованих територій, ветеранів і переміщених осіб, яким керує Оксана Коляда, планують розділити: ветеранами опікуватиметься Коляда, а питанням окупованих територій - новий міністр. Триває дискусія і про заміну головного дипломата.

Тож під ким саме хитається міністерське крісло, а кому таки вдасться у ньому втриматися - стане зрозумілим до кінця місяця. А вже рівно за тиждень усі чекатимуть на звіт уряду у Верховній Раді.