Дізнатись історію Єревана, ознайомитися з творчістю письменників та пізнати культуру Республіки. У Львові планують провести місяць вірменської культури. Подробиці далі

Представники Спілки вірмен України зібралися на виїзному засіданні у Львові.

"У нас есть просьба к меру города, чтобы мы поставили хачкар - это камень-крест, символизирующий армянство в том месте, где армяне находятся. Переименуйте одну улицу в Ереванскую, потому что в Ереване есть улица Львовская", - говорить Аветіс Сараджян, голова львівської вірменської громади.

Одну з вулиць Львова справді назвуть Єреванською. Разом зі Спілкою вірмен облаштують міський сквер. Обговорити і вирішити різні питання - головне завдання виїзного засідання Спілки.

"Люди хотят общения, не у всех получается приезжать на наши конференции, поэтому мы решили почаще выезжать в регионы, общаться с нашими земляками, украинцами армянского происхождения, подпереть их, плече подставить, помочь им", - говорить Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.

Традиційно в місті, де організовують виїзне засідання, Спілка вірмен України проводить і різноманітні доброчинні акції. Минулого разу Львівській обласній дитячій лікарні подарувала меблі. Сьогодні ноутбуки, колонки та принтери - завезли дітям із навчально-реабілітаційного центру "Довіра", а це двісті тридцять п'ять вихованців, 170 із яких мають інвалідність. Для них мають намір придбати ще кілька десятків стаціонарних комп'ютерів.

"Перед конференцією ми робимо запит до якихось закладів, до яких потрібна допомога і прийшов фідбек, саме від школи "Довіри", що саме катастрофічно не вистачає саме обладнання і попросили, щоб ми приїхали і щоб після нашого завітання у дітей з'явилася змога більш якісно проходити свої уроки, це дійсно допоможе їм реабілітуватись", - говорить Овакім Арутюнян, виконавчий директор ГО "Спілка вірмен України".

Окрім того, розвиватися та самовдосконалюватися вірмени України допомагають своїй молоді. Для найактивніших учасників вірменських молодіжних організацій стартував спеціальний табір. Шістдесят щасливців пройдуть тренінги з нетворкінгу та бізнес-стратегії.

"В нас тут лекції проходять дуже крутезні, розповідають, як ми можемо розширятися, про те, де ми можемо брати нових активістів", - говорить Зоя Хачумян, учасниця табору з Києва.

"С самого первого дня ми очень сплотились, сдружились реально, как огромная армянская семя. Ну это очень приятно", - говорить Марат Гаспарян, учасник табору з Одеси.

Табір для молоді "Спілка вірмен України" організовує вп'яте.

"У цьому році як і кожен рік, це освіта, це навички управління в вірменській громаді, це лижі та екскурсії для нас важливо щоб молодь була знайома між собою могла налагодити співпрацю, щоб вірменська громада в Україні мали зв'язок між собою", - говорить Артур Саркісян, голова Спілки вірменської молоді України.

Своїм управлінським досвідом поділився з молоддю голова Спілки вірмен України.

"Основной месседж дать им понять, что они не одни, что взрослое поколение их поддерживает, и им готово помогать и что их слышат - это очень важно. Мы им даем пример, который они должны взять и представить к себе, или же какие-то выводи сделать и в своей жизни использовать", - говорить Вілен Шатворян, голова Спілки вірмен України.

Потягом восьми днів зимового заїзду учасники табору також вчаться ефективно працювати в громаді та формують навички підготовки цікавих проектів. Організатори сподіваються, що набутий досвід буде корисним для розвитку Вірменської громади України.