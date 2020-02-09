Регулярное употребление всеми любимых жареных семян подсолнечника может быть полезно и при определенных условиях вредно для человеческого здоровья. Продукт богат витамином E, оказывающим благотворное влияние на организм. Об этом передает newsyou.info.

Токоферол защищает клетки от преждевременного старения, улучшает ногти, волосу, кожу. Семечки полезны для костной ткани за счет высокого содержания меди, необходимой костям.

В ста граммах сырых семечек содержится 600 калорий, в жареных - 700, поэтому людям с избыточным весом стоит употреблять их с осторожностью. О продукте стоит забыть лицам с панкреатитом и наследственной болезнью Вильсона - Коновалова.

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